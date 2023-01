Esto dicen autoridades de Cali sobre propuesta de vender licor desde las 7:00 a. m. durante Mundial

Los comerciantes esperan que la alcaldía ceda a al menos en los días que juega Colombia, pues aseguran que se han visto afectados por recientes medidas de Ley Seca.

“Hemos venido con una sucesión de ley secas por votaciones por Día de la Madre, por fechas especiales y por otras que la verdad es que nosotros como comerciantes siempre lo hemos rechazado”, señala Francisco Javier Giraldo, dueño de licorera especializada.

Aunque el secretario de Seguridad de Cali dijo que no era un no rotundo, aseguró que no ve con buenos ojos esta propuesta.

“Estimular o incentivar el consumo de alcohol que de por sí está asociado con riñas y con violencia, no es lo que necesitamos en este momento”, añadió Andrés Villamizar.

¿Vender licor desde 7:00 a. m. durante el Mundial? Vea la curiosa propuesta de comerciantes en Cali Sin embargo, el funcionario anunció que se reunirá con los comerciantes para escuchar sus argumentos.

Por su parte el gremio espera que la alcaldía ceda al menos los días que juega Colombia.

“El Mundial arranca mañana pero para los partidos de Colombia todavía faltan unos días y le pediríamos al alcalde que nos diera la mano ahí con eso”, explicó Javier Giraldo, propietario de establecimiento público.

Solo queda esperar a la decisión final que tomará la Alcaldía de Cali, después de reunirse con los comerciantes.