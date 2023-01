“Esto no deja que el turista entre a Colombia con confianza”, ecuatoriano afectado por el bloqueo

Mientras algunos transportadores lograron pasar tras la reapertura de la vía alterna, otros permanecen sobre la vía Panamericana debido al tamaño y peso de sus vehículos.

El rugido de los motores se extendió a lo largo de varios kilómetros, donde permanecían decenas de vehículos represados en la vía alterna que comunica a Popayán y Cali.

El corredor había sido taponado en las últimas 48 horas, por manifestantes que permanecían sobre este sector.

Reabren carretera que sirve de corredor humanitario en medio de bloqueo de vía Panamericana Con el ingreso de varios escuadrones de Policía y Ejército, se logró reactivar las caravanas. En uno de los convoyes, por fin logró pasar un grupo de 35 turistas ecuatorianos.

“Hemos recorrido bellas tierras en Colombia como Cartagena, pero este tipo de inconvenientes que se presentan en la vía no dejan que el turista entre a Colombia con confianza”, dice Romel Ruiz, turista ecuatoriano.

Su estadía en el país no sido la mejor experiencia: “En servicios de tiquetes aéreos habíamos perdido tres vuelos, la gente de aquí del sector nos ha colaborado, no hay alimentación ni tampoco hay servicios básicos”, añade el turista.

"Las condiciones de salud no son las mejores": conductor frenado por bloqueo en vía Panamericana Por su parte, los camioneros también pasaron necesidades: “Aquí no hay baños, aquí no hay agua potable. Nosotros estamos durmiendo en el mismo camión, estamos a la intemperie prácticamente”, manifiesta Nelson Guerrero, transportador de carga.

El cierre de la vía alterna también tenía afectados a los mismos caucanos. “De la vereda de La Alsacia, pero venimos desde el otro lado a pie, porque no hay transporte y hay mucho trancón”, señala Nelsy Ararat, habitante de Buenos Aires, Cauca.

Simultáneamente partió una caravana desde Morales, Cauca, rumbo al Valle del Cauca y hacia otros destinos.