“Esto no se quedará así”: hermana de Dora Lilia, tras informe de Medicina Legal

Esta fue la primera denuncia que hizo la familia de Dora Lilia Gálvez. “Es que aparte de abuso sexual hubo empalamiento y le quemaron su cuerpo”, Franci Elena Gálvez, hermana de la víctima.

El caso se conoció públicamente el 17 de noviembre pasado y, en ese entonces, el Gerente del Hospital Divino Niño, donde inicialmente fue atendida, dijo lo siguiente.

“La persona llegó agredida a nivel de genitales, lesiones en cabeza, en tórax y en varias partes del cuerpo por cierta manipulación en el momento de la agresión física”, dijo Juan Carlos Herrera.

Ese mismo día y a través de un comunicado, el Hospital San José de Buga, citando el primer dictamen, señaló: "Estigmas de abuso sexual, describen lesión con rectorragia, estigmas de trauma".

El 30 de noviembre, más de 20 días después de la hospitalización, Dora Lilia falleció. En ese momento, la Fiscalía emitió un comunicado que sugería la posible existencia de uno o más agresores.

"Evidencia física biológica, obtenida en la escena de los hechos que permite avanzar en el caso", dice el documento divulgado en esa fecha.

Sin embargo, el dictamen de Medicina Legal, emitido el pasado miércoles , cambia completamente la historia que conmocionó al país. “La manera de muerte es una manera de muerte natural. En el cuerpo no se encontró ningún signo de violencia sexual”, dijo Carlos Valdés, director de la entidad.

¿Qué pasó? El Hospital San José de Buga emitió un extenso comunicado de 14 puntos , en el que ya no habla de la rectorragia, pero insiste en las quemaduras y alude a lo que hacía Dora Lilia cuando ocurrieron los hechos: estaba pintando una casa.

“Las quemaduras que presenta en las diferentes partes del cuerpo, no se pudo conocer su causa, pero las lesiones cicatrizaron totalmente. Por información de Medicina Legal se confirmó que las quemaduras habían sido generadas por los componentes químicos de las pinturas", dijo Carlos Guillermo Sánchez, subgerente de Salud del Hospital San José.

La hermana de Dora Lilia Gálvez está indignada por el giro que ha tomado el caso y anunció acciones legales. “Y esto se va a aclarar, porque esto no se va a quedar así, porque no es un perro al que le hicieron todo lo que le hicieron y le siguen haciendo”, dijo Franci Elena Gálvez.

Señaló que llevará el caso ante las últimas consecuencias y pidió protección a las autoridades.