Esto responde Policía tras quejas de habitantes del sur de Cali sobre piques ilegales e inseguridad

La comunidad también afirma que las cabalgatas nocturnas es otra de las problemáticas. Dice que, a pesar de compromisos con las autoridades, no hay soluciones.

Son habitantes de cuatro unidades residenciales del sur de Cali que están ubicadas en los alrededores del coliseo El Pueblo, el velódromo y la Plaza de Toros. Aseguran que están cansados de que las actividades que se realizan allí, no los dejan dormir y, además, generan inseguridad.

Unas imágenes grabadas por varios habitantes de la zona afectada muestran a motociclistas que hacen acrobacias a altas horas de la noche y a pocos metros de las unidades residenciales.

Pero no son los únicos. Los cascos de los caballos también retumban en las noches y residentes aseguran que no pueden dormir.

“Está el tema de los motociclistas que se ponen a hacer acrobacias ahí y esto es en la noche y el ruido es bastante alto. Está el tema de las cabalgatas que es a la madrugada, también hay consumo de alucinógenos”, dijo Pablo Figueroa, habitante afectado.

Todo ocurre en un espacio que hace parte del entorno donde funcionan varias ligas deportivas.



