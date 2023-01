Esto respondió la EPS a exfutbolista del América de Cali que requiere trasplante para salvar su vida

La entidad prestadora de salud se refirió al caso a través de un comunicado. Entre tanto, el exjugador y su esposa relatan el drama que actualmente viven.

Una carrera contra el tiempo para salvar su vida es la que disputa Diego Tello, exfutbolista colombiano que padece leucemia y necesita un trasplante de médula ósea.

"Me diagnostican leucemia linfoide aguda. Los médicos no me dan un buen diagnóstico", sostiene.

Tello jugó con equipos como América de Cali, Millonarios, Santafé y Envigado. Fueron años de grandes glorias con el fútbol, muchos partidos ganados, pero actualmente se enfrenta al contrincante más hostil: el cáncer.

"Lo más importante es encontrar la persona que me pueda donar la médula y pues nosotros en este momento estamos corriendo contra el tiempo, porque no hay respuesta ni de la EPS, ni en ninguna parte", afirma el exdefensa escarlata.

Vea también:

Exjugador de América necesita trasplante de médula para salvar su vida y dice que su EPS no responde Contra todo pronóstico médico, Diego Tello sigue con vida, pero su cuerpo ya no aguanta una quimioterapia más. Le urge el trasplante y el primer paso para dicha intervención es el examen de compatibilidad de médula con sus familiares, pero denuncia que su EPS, Coomeva, no lo ha autorizado.

"Él quiere ver crecer sus hijos y quiere ver que crecer a su nieta", expresa Martha Patricia Osorio, esposa de Diego.

Así como el exjugador, muchos caleños se enfrentan a diario a la tramitología de las EPS. La Defensoría del Paciente de Cali atiende varios casos.

"Hoy tenemos 69 personas que teniendo cáncer no reciben los servicios de salud por parte de Coomeva, y lo más grave es que Coomeva no está respondiendo a cada uno de los casos que nosotros les estamos enviando", indica Alexander Camacho, subsecretario de Salud de Cali.

Por su parte, Coomeva asegura, por medio de un comunicado de prensa, que se está adelantando el trámite administrativo para la realización de las pruebas de compatibilidad, que esperan realizar en los próximos días.

"Es importante destacar que no es cierto que la EPS ha negado la realización de las pruebas de compatibilidad y menos, del trasplante de médula, el cual aún no cuenta con aval médico para su realización y que depende del resultado de dichos exámenes", señala la entidad en la misiva.

Asimismo, la EPS puntualiza en que ya se encuentra en contacto con la familia de Tello para dar claridad sobre la continuidad del tratamiento.