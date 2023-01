Estos son los candidatos que puntean en la carrera política por la Alcaldía de Cali

Esta medición muestra las tendencias políticas entre los nueve candidatos al primer cargo municipal.

Según la encuesta Invamer realizada por Noticias Caracol, Blu radio y la revista Semana, Jorge Iván Ospina candidato del Partido Verde, exsenador y exalcalde de Cali, ocupa el primer lugar en la intención de voto de los caleños para la Alcaldía de Cali con un 41,9 %.

Publicidad

“Estoy contento, es maravilloso, pero ahora es que toca trabajar más porque una encuesta es un estado de opinión, el resultado real es el 27 de octubre para lo que trabajaremos arduamente”, manifestó.

En segundo lugar, con un 32,2 % se ubica Roberto Ortiz del Partido Firme con Chontico y quien hace 4 años también aspiró al primer cargo de la capital del Valle del Cauca.

“Yo estoy tranquilo siempre cuando esté en primero o segundo lugar, hace 3 días salió una encuesta donde salí en primer lugar, porque la encuesta es una radiografía del momento, por eso hay que seguir trabajando”, aseguró.

Alejandro Eder, que se lanzó por el Partido Compromiso Ciudadano por Cali, obtuvo una intención de voto del 8,9 %, y se ubica en tercer lugar.

Publicidad

“Lo que tenemos que ver los caleños es qué es posible ganarle a la politiquería, no podemos seguir pensando que los mismos de siempre sigan haciendo lo mismo, usando los mismos trucos, y que no vamos a poder cambiar las cosas. Como decía, a diferencia de Jorge Iván Ospina y Roberto Ortiz, yo no hago política cualquier precio”, expresó.

La sorpresa la dio Danis Rentería del Partido Colombia Justa Libres, quien obtuvo el cuarto lugar con un 4,5 %.

Publicidad

“Tenemos un crecimiento significativo, ya estamos de cuartos y es muy importante, estamos viendo la confianza y la alternativa que están buscando todos los que viven aquí en la Ciudad de Cali con Colombia Justa Libre”, aseguró.

A esta lista de cuatro aspirantes al primer cargo de la ciudad se suman: Michel Maya, Fernando Toloza, Francined Cano, Alexánder Durán y Gustavo Adolfo Prado, para un total de 9 candidatos.