Estos son los destinos en el Valle a los que usted podrá viajar por tierra y sin restricciones

Las autoridades del Valle del Cauca confirmaron que son 6 los municipios a los que los ciudadanos podrán viajar por vía terrestre y sin restricciones. Desde que se habilitó el transporte intermunicipal en el departamento, se han movilizado más de 1.800 personas.

Tal es el caso de Fausto Salazar, viajero, que ahora podrá retornar a Buenaventura, su ciudad de origen.

“Viajo a Buenaventura. No tengo problema, no me pidieron ningún papel, ni nada”, aseguró Fausto Salazar, usuario de transporte.

María Hilda Camayo, otra viajera, también hizo referencia a esta posibilidad de movilidad: “Para mí es lo mejor, hace tiempo viajé con mi hija pero fue horrible, ahora gracias a Dios está bien”.

La reactivación del gremio del transporte en el departamento consta de 6 trayectos, los cuales son:

Cali – Buenaventura

Cali – Dagua

Cali – Candelaria

Cali – Ginebra

Cali – Buga

Cali – Tuluá

Para Ivanov Russi, gerente de la Terminal de Transportes de Cali, este es un paso importante para la reactivación de este gremio.

“La movilización es importante, el crecimiento es de 12 % en el movimiento diario tanto en pasajeros como en vehículo. Este es un paso firme para la reactivación del gremio de transportes”, afirmó.

El 90 % de las empresas de transporte ya están funcionando en la Terminal de Transporte de Cali. Los vehículos están funcionando solamente con la mitad de su aforo total.

Se espera que los viajeros cumplan con todos los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio de coronavirus COVID-19 en el departamento.