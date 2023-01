Estratos altos de Cali rechazan censo por el mal conocido Sisbén de los ricos, según DANE

Hasta el pasado 21 de septiembre, la cobertura del censo estaba en 96,7 por ciento, superando la cifra de 41 millones de personas contadas.

El registro de población y vivienda 2018 comenzó con tropiezos y en un mal momento para el país, reveló el director del DANE.

Por esta frase, Duque le dio su primer jalón de orejas al ministro Alberto Carrasquilla “En un ciclo político bastante tenso, con problemas de presupuesto por ley de garantías, con crisis de gobernabilidad en el anterior gobierno, por la problemática invernal y de orden público en varias zonas del país", señaló Juan Daniel Oviedo.

Todavía hay 57 municipios de los 1.100 en los que no se ha podido cerrar el conteo, dijo el DANE, que, además, asegura que hay una situación compleja en varias regiones sobre temas de logística, transporte y seguridad que han dificultado el desarrollo de la operación ocasionando retrasos y sobrecostos.

Principalmente hay preocupación por el rechazo de los censistas en los hogares de la isla de San Andrés y la ciudad de Cali.

Los nuevos puntajes del Sisbén tienen damnificadas a miles de familias del Cauca “Particularmente tenemos nueve mil rechazos en los hogares de la isla y tenemos un caso particular en los hogares de estratos altos de Cali, bajo el prejuicio de que el censo puede convertirse en el mal conocido Sisbén de los ricos”, añadió el director del DANE.

Las normas actuales advierten que quienes no participen en el censo se exponen a multas que van desde uno hasta 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Se espera que la cifra definitiva de cuántas personas habitan en Colombia se conozca el próximo 30 de octubre.