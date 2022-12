Estructura del Palacio de Justicia de Buga se cae a pedazos, oficinas han tenido que ser evacuadas

Integrantes de la rama judicial denunciaron la situación. Guaduas sostienen paredes del ala norte del edificio, zona que estaría en alto riesgo de caerse.

Por tal razón, varios despachos del segundo piso han tenido que ser evacuados de esta estructura que tiene cerca de 400 años de construida.

Según empleados que llevan más de 10 años trabajando allí, jamás han visto ningún tipo de reforzamiento en la estructura física que pertenece a la Alcaldía y está en comodato a la rama judicial.

“Nos informaron que había una falla estructural, ayer jueves 16 de marzo no visitó un ingeniero e informó que no observaba problemas de cimentación y que lo que las grietas que se observan son fisuras de mampostería que no coloca en riesgo la estructura pero si no está en riesgo, ¿Por qué no quitan las guaduas? Nos respondió que las guaduas tenían que permanecer por seguridad, así que queda esa duda”, manifestó Carlos Rivera, juez del Palacio de Justicia de Buga.

Autoridades anunciaron que la rama judicial solicitó a la Alcaldía del municipio, adelantar las obras de reparación.