Estudian implementar pico y placa todo el día para particulares y motos en Cali

El secretario de Tránsito de Cali, Omar Cantillo, aseguró este lunes que se está analizando la implementación de una nueva medida de pico y placa para carros particulares en Cali, que también podría incluir a las motocicletas.

“Vemos que el actual pico y placa se ha desgastado y creemos que debemos aplicar una nueva medida. No solo en horas de mañana y la tarde, sino todo el día”, dijo el funcionario.

Anotó que también se contempla la posibilidad de ampliar las horas durante las cuales rige la medida, así como restricciones para transitar por algunas vías, con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad, principalmente la del sistema de transporte masivo, MÍO.

Sin embargo, este planteamiento de la Secretaría de Tránsito no fue bien recibido entre los caleños que se movilizan, tanto en carro, como en moto, pues aseguran que esto perjudicaría sobre todo a quienes trabajan con sus vehículos.

Además, motociclistas como Jesús Grajales sostienen que los trancones que se generan en la ciudad son provocados principalmente por los carros, razón por la cual cree que aplicarles la medida resultada inapropiado.

En el mismo sentido se pronunció Agustín Bernal, presidente de la Asociación de Empresarios del Motociclismo en Cali, Asomotos, al considerar que la moto es una solución a la movilidad en lugar de un problema.

“Sería una mala decisión un pico y placa todo el día porque la moto permite a muchos movilizarse en la ciudad anta los problemas con el MÍO, que aún no cuenta con buses suficientes para prestar un servicio óptimo”, explicó Bernal.

La presidenta del Concejo de Cali, Clementina Vélez, anotó que la propuesta es sana para evitar más colapso de tráfico vehicular por parte de los particulares, pero no la ve viable para las motocicletas.

“Comparto que se amplíe el pico y placa a los carros pero no que se le incorpore a las motos, porque este es el transporte del pueblo. Con las motos tenemos que realizar un plan de culturización y socialización”, afirmó Vélez.

Según el RUNT, 450 mil motocicletas circulan por las calles de Cali, de las cuales 188 mil están registradas en la ciudad. Las demás son de municipios aledaños como Jamundí, Candelaria, Yumbo y Palmira.