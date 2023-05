Estudiante indígena representará a Colombia en la Universidad de Harvard

Una estudiante indígena de 16 años perteneciente a la comunidad yanacona se ganó la oportunidad de participar en la misión Meet Harvard 2023. Miriam Uni Anacona viajará a Estados Unidos gracias a un proyecto ambiental en su colegio.

La iniciativa nació cuando Miriam se percató de que en el municipio de El Águila algunas hortalizas no se producían fácilmente y debían ser llevadas desde Cartago, por supuesto, a un costo mucho más elevado.

Partiendo de esta idea, decidió crear un invernadero que se puede controlar a través de la robótica y la energía solar. “Con el proyecto decidimos dar un mejoramiento en nuestro corregimiento y darle un buen aprovechamiento de la tecnología”, señaló la estudiante indígena.

Es la primera vez que saldrá de Colombia y dice sentirse muy contenta al “saber que es por una motivo de estudio”. También afirma estar orgullosa de “representar a un colegio, un departamento, a una etnia indígena y a mi país”.

Estudiante indígena se irá para Boston, Estados Unidos, el próximo 20 de mayo y estará allí hasta el 27.

Francisco Vera, el niño ambientalista que se volvió la cara de Colombia en el mundo

Entre los menores que sacan la cara por Colombia en materia medioambiental también se destaca Francisco Vera , ya conocido a nivel mundial. En tan solo cuatro años fue reconocido por la ONU y la Unión Europea como uno de los representantes de la niñez más sobresalientes.



En entrevista con Noticias Caracol , Francisco Vera habló sobre cómo inició su activismo: “De hecho, siempre estuve en un entorno rodeado de naturaleza que creo influyó bastante. Yo creo que el entorno que rodea a las personas determina lo que hacen las personas”.

Sus recuerdos van pintando el pueblito de su infancia: Villeta, Cundinamarca.

"Tiene unas muy bonitas vistas a unas montañas de la cordillera de los Andes y con una pequeña quebrada que se escucha desde mi cuarto, rodeado de animales, también de pájaros, de gallinas, patos y pizcos. Y también soy lo que soy por mi familia, por mi mamá y mi papá, creo que fue algo que me inspiró, pues mi familia sembró en mí una semilla", comentó.

Como cualquier niño de pueblo, su vida transcurría entre el colegio, los juegos y la casa. Hasta que un día vio en el televisor de la abuelita una noticia que sacudió su conciencia. Francisco Vera asegura que sintió el llamado de la naturaleza.

"Hay un momento específico que digo 'esto no puede seguir pasando’ y fue lo que sucedió en el Amazonas 2019 con los incendios. Todo el mundo estaba orando para que esos incendios se apagaran y que lloviera, y cuando llovía era prácticamente un milagro, una bendición. Y es el momento en que yo me decido, también al ver a Greta Thunberg con su movimiento. Diría que esas dos cosas me llevaron a actuar y a formar Guardianes por la Vida", recordó.

Motivado, le pidió a su mamá que le permitiera fundar una asociación ecologista con los amigos, fue así que inició su trayectoria como ambientalista.

Su primer acto político fue en diciembre de 2019, una intervención de tres minutos en el Senado donde pidió a los congresistas legislar contra el maltrato animal, el fracking y los plásticos de un solo uso.

Su activismo se fue amplificando de manera acelerada y logró escenarios como la Cumbre Climática de Glasgow, en el que tuvo un encuentro breve con la niña sueca que años atrás lo había inspirado: Greta Thunberg.