Estudiante quemó el rostro de su compañera de clase en caso de matoneo en Cali

Un estudiante del colegio Ciudad Modelo, ubicado en el oriente de Cali, agredió a una de sus compañeras durante clase de ética. La menor afectada aseguró que el joven le lanzó un líquido inflamable con un encendedor, lo cual provocó quemaduras en primer grado en su rostro y una incapacidad de cinco días.

"El coge y me dice: ¡Mírame!, yo volteo y me echa una loción, me encendió la cara. En ese momento sentí mucho ardor, se me incendiaba el rostro y el pelo", relató la joven de 14 años que cursa séptimo grado en la jornada de la tarde.

La menor afectada, que en este momento presenta dificultades para ver, indicó que es nueva en el plantel y que no conoce la razón por la que fue atacada por su compañero. Aseguró además que nunca ha tenido problemas y que desconoce si van a sancionar al joven agresor.

Familiares de la víctima solicitaron a las autoridades que el responsable sea sancionado. “Que eso no vuelva a ocurrir en las instituciones porque es algo que uno no se espera, en esos momentos que lo llaman y le dicen que a su hija le echaron candela en el rostro, es horrible”, dijo un familiar de la menor herida.

Entre tanto, el rector de la institución educativa, José Aníbal Morales, afirmó que “ninguno de los dos niños tiene antecedentes de tipo disciplinario o de haber realizado alguna agresión", aunque el plantel ya inició investigaciones internas sobre el hecho.

El secretario de Educación, Édgar Polanco, aseguró que, según el reporte médico, la menor no tendrá mayores secuelas.

Por su parte, la Personería de Cali indicó que en lo corrido del año se han registrado más de 20 casos de matoneo en la capital del Valle del Cauca.

"Es importante diferenciar cuándo hay matoneo escolar y se deben generar acciones al interior de la institución, y cuándo la situación que se está presentando entre estudiantes es una situación de delito que implica la intervención de las autoridades", señaló Edward Hernández, personero Delegado de la Oficina del Menor y Familia de Cali.