Estudiantes de la Universidad del Valle en Cali se negaron a reanudar clases

Algunos jóvenes manifestaron su descontento con esta decisión anunciada por el Consejo Académico y aseguraron que no fueron tenidos en cuenta para la misma.

Desde tempranas horas de este lunes estudiantes de las dos sedes de la Universidad del Valle en Cali se negaron a iniciar clases. Indicaron que tienen un pliego con nuevas solicitudes que esperan sean escuchadas.

"Hemos construido un documento de diez páginas que condensan garantías, que no son exclusivamente a las clases, sino reivindicaciones políticas, de seguridad, en términos de derechos humanos", afirmó Jonathan Cárdenas, estudiante de Geografía.

Con pupitres arrumados y cadenas en las puertas de las facultades, se restringió el ingreso. "La Universidad va a llegar con unos recursos y no queremos que solamente sea por decisión de la rectoría que se decida en qué se invierten", añadió Cárdenas.

Por su parte, las directivas de Univalle señalaron que en Asamblea Académica que se realizó el pasado jueves, sí participaron alumnos.

"El acuerdo al que se llegó giró alrededor de evaluar las garantías que ellos solicitaban y hubo unanimidad al respecto", dijo Liliana Arias, vicerrectora académica de la entidad universitaria

Arias también agregó que las puertas están abiertas para sentarse a dialogar con quienes estén inconformes. "Somos cerca de 31.000 estudiantes en la Universidad del Valle y la mayoría del grueso de estudiantes quieren regresar a clases”, sostuvo.

La situación de los alumnos de Medicina es especial, por la necesidad de efectuar sus prácticas profesionales. "Un semestre burbuja para nosotros es un semestre en el cual no vamos a poder ingresar a clínica, sino que nos tocaría a quedarnos esperando", señaló Mateo Betancourt.

La jornada de plantones transcurre en tranquilidad. Se espera que antes de finalizar esta semana puedan reunirse directivas y estudiantes, pero los de Medicina aseguraron que ojalá no sea más allá del próximo lunes que puedan retomar sus clases.