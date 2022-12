Estudiantes de San Martín en Cali dicen que no los dejan cambiar de universidad

Estudiantes de La Fundación Universitaria San Martín en Cali denuncian que la institución no les está permitiendo homologar sus carreras en otras universidades, por lo que, si desean retirarse en este momento, deberán comenzar desde cero.

Según la denuncia, muchos han solicitado certificados desde noviembre pasado y, ante las negativas de la institución, intervenida con la ley de vigilancia especial, están perdiendo la oportunidad de rehacer sus vidas académicas en otra alma máter.

Aseguran que están desesperados porque no saben si se abrirá el semestre y muchos buscan la homologación en instituciones públicas, las cuales cierran inscripciones este viernes.

“No se qué tanto la ministra de Educación, Gina Parody, y los directivos se han sentado a pensar que implicaciones tiene esta situación para nosotros. Están jugando hasta con nuestra estabilidad mental, todo el día pensando en la casa, buscando nuevas opciones, sin saber para donde es que uno va. El panorama es bien desalentador para nosotros en este momento”, afirmó una estudiante, que prefirió mantener la reserva de su identidad.

Otro estudiante, que también pidió omitir su nombre, comentó que se comunicaron con Bogotá y que les han retenido el certificado. "No sabemos qué hacer, no tenemos ninguna opción”, anotó.

Ante estos reclamos, el decano de la Facultad de Medicina en Cali, Juan de Dios Villegas, explicó que, al no tener autorización del Ministerio de Educación para iniciar actividades, las secretarias no trabajan, por lo tanto no se pueden expedir los documentos requeridos para que los estudiantes cambien de universidad.

“Yo trato de ayudarles en lo que más puedo, le envíe una solicitud al nuevo presidente de la universidad, Germán Sierra, pidiéndole la autorización de expedición de certificados pero para lograr esto es necesario autorizar el pago a las secretarias”, aclaró Villegas.

Certificados de notas, cartas de conducta, pénsum académicos y créditos les exigen las otras universidades para recibirlos y los estudiantes, cansados de esperar más, no pueden entregarlos.