Estudiantes relatan su amarga experiencia como webcam, dicen que es algo común en las universidades

En uno de los casos, la joven afirma que fue un docente quien le hizo el ofrecimiento, pues le habría sugerido esta alternativa para generar dinero extra.

Una joven estudiante de reconocida universidad privada de Cali, dice que el reclutamiento para ser modelos web para adultos, es muy común, y asegura que un profesor es quién les ofrece la posibilidad de conseguir dinero para el semestre o para materiales que requieren en la carrera.

“Que le dijéramos a él personalmente que nos podía dar la solución, y pues una compañera un día lo hizo porque estaba en una situación económica muy mala, lo hizo y era algo con webcam, nos dijo prácticamente dónde quedaba la oficina y me contó a mí, la de más confianza, y pues fue bastante horrible porque después nos dimos cuenta qué era”, afirma la estudiante.

Cuenta que una compañera de clase accedió a la propuesta, pero luego la rechazó al enterarse que se trataba de modelaje a través de webcam: “Creo que eran tres mil dólares porque creo que pagan en dólares”, añade.

Otra joven, que se enteró a través de redes sociales de la publicidad y decidió trabajar durante seis meses para conseguir recursos y pagar sus estudios, asegura que permanentemente recibía insinuaciones para pasar del modelaje a la prostitución.

“La persona me decía que si no me gustaría llegar más lejos, recibir mucho más dinero, siempre lo hacen con base al dinero; como que vas a tener mucha más plata, que te vas a comprar un carro, que te vas a comprar una moto”, explica joven que trabajó como modelo webcam.

En Cali no hay un estudio que analice el fenómeno de la prostitución juvenil en las universidades.