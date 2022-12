Estudiantes resultaron intoxicados tras consumir medicamento psiquiátrico en Cali

Un grupo de ocho estudiantes en Cali resultaron intoxicados después de consumir un medicamento utilizado para tratar a pacientes con problemas psiquiátrico, llamado clonazepán. Padres de familia aseguran que lo consumieron dentro de la institución educativa.

En diferentes centros asistenciales de la ciudad permanecen los estudiantes de grados 10 y 11 que presentaron síntomas de intoxicación, al parecer ingirieron el fármaco en grandes cantidades.

La madre de uno de los jóvenes habló sobre la situación que se presentó al interior de la institución educativa, donde se encontraban los estudiantes.

“Dicen que unas pastas, unas pepas pero la verdad yo no conozco eso. Cuando yo salí del colegio me dijeron que eran cinco, ya ahorita me doy cuenta que hay otros más, hay unos que no han reaccionado”, afirmó una madre de joven involucrado.

La mujer señaló que su hija se encuentra estable y que los médicos le han dicho que deben esperar a que baje el efecto del medicamento.

“Ella está dormida y no más. Reacciona muy poco, se despierta, es muy poquito lo que ha hablado, uno le habla y no responde aún”, dijo madre de estudiante.

“Uno no sabe que pensar. Se supone están en el colegio uno que va a pensar que en el mismo colegio pasa eso”, agregó la madre.

Según los padres de familia, en la institución educativa fue donde sus hijos entre los 15 y 17 años ingirieron el fármaco. Además aseguraron que un mismo estudiante fue quien les suministró el medicamento.

“En el colegio un joven las vende, él tiene la costumbre de vender en el recreo”, concluyó la mamá.

Las autoridades de Infancia y Adolescencia ya tienen conocimiento del caso y en las próximas horas irán al colegio para iniciar la investigación del hecho.