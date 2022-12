Eutanasia, el triste final que podrían tener 7 animales silvestres de refugio Villa Lorena en Cali

Una resolución del Dagma establece el futuro que deben tener estas especies. La situación generó polémica en la capital del Valle del Cauca.

El documento señala una serie determinaciones técnicas establecidas tras un diagnóstico realizado por la autoridad ambiental al refugio Villa Lorena que, por más de dos décadas, ha albergado a especies silvestres en Cali.

Entre ellas se menciona la posibilidad de practicarle la eutanasia a siete animales. Se trata de dos tortugas chelonoidis, un mono araña (ateles fusciceps), un puma concolor, un león (panthera leo) y dos tigres (panteras tigris).

“Se contempla el término de eutanasia, porque obedece a los resultados de diagnóstico técnico, médico y veterinario realizado a cada uno de los especímenes que se encuentran en Villa Lorena. Este arroja que hay algunos especímenes que, por sus condiciones físicas, el protocolo debe ser la eutanasia. Sin embargo, en la determinación de cada una de las especies se dan otras alternativas”, señala Yaneth Alegría Copete, subdirectora de Gestión de Calidad Ambiental del Dagma.

La funcionaria hace referencia a que dentro del documento se contemplan otras opciones, como en el caso del puma, donde se determina también la alternativa de dejar al animal en “cautiverio humanitario en aislamiento definitivo” o, en referencia al león y las dos tigres, estos podrían quedar en “cautiverio humanitario en una red de amigos”.

“El Dagma está realizando toda la gestión pertinente para que estos siete animales no vayan a ir a eutanasia. Así el protocolo nos diga que ese sería una de las alternativas, no es la única. Hemos hecho acercamientos a nivel nacional, e incluso internacional, porque hay algunos especímenes que no son silvestres y no son nativos de Colombia, para mirar las ONG internacionales que nos los puedan recibir”, agrega Alegría.

La Subdirectora afirma que, actualmente, Villa Lorena no cuenta con permisos otorgados por alguna autoridad ambiental para funcionar y tener especies silvestres. “Por lo tanto, tiene una tenencia ilegal de animales”.

Según la funcionaria, el 70 % de los 227 animales que están en este refugio van a ser liberados en su hábitat natural y, del porcentaje restante, algunos serán reubicados en zoológicos de Pereira, Medellín y Cali, así como en parques temáticos o redes de amigos.

“Unos van a vivir en lugares regulados legalmente, donde se les garantiza que tengan una buena alimentación y vigilancia médica y veterinaria. Se está haciendo la gestión pertinente para aquellos animales cuya destinación es un poco más difícil, porque son exóticos o por las condiciones en las que están. Ya tenemos, por así decir, humo blanco en algunas condiciones y vamos a llegar hasta lo último así nos toque alargar el plazo para que puedan ser reubicados”, apunta Alegría.

Sin embargo, la opción de practicarle la eutanasia a algunas de estas especies ha alarmado a los defensores de animales de la Sultana del Valle, así como a los mismos encargados de Villa Lorena, quienes se han manifestado inconformes con la resolución.

“La tristeza, la inconformidad, es que llevamos 26 años de existencia. Estos animales siempre han estado con nosotros y el Dagma nunca nos ha ayudado con absolutamente nada. Ellos llevan años mandándonos cientos de animales, hasta llegamos a tener 850. Nunca se preocuparon por nada, no dieron un peso y, de un momento a otro, dicen que se los van a llevar así porque sí, que los van a sacrificar, porque están discapacitados”, expresa María Eugenia Gutiérrez, encargada del refugio.

Gutiérrez manifiesta que ya fue radicado un derecho de petición por parte del establecimiento y que el próximo martes tendrán una reunión con el organismo ambiental.

“Este es el primer refugio en Suramérica y el segundo en el mundo que alberga este tipo de animales. En vez de ser un orgullo, lo quieren acabar”, concluye.

La resolución del Dagma que establece las determinaciones técnicas fue emitida el pasado 31 de mayo de 2017, pero solo hasta ahora se dio a conocer.

