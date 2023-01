Evidencian millonario detrimento patrimonial por instalación de polémicos taches en vías de Cali

La Contraloría de la capital del Valle del Cauca lo descubrió tras visitar varios puntos donde fueron ubicados estos elementos, que molestaron a la ciudadanía.

A cerca de 2.009 millones de pesos asciende el presunto detrimento patrimonial por las instalación de pacificadores viales, también llamados taches y bolardos, en 15 zonas donde se encontró, entre otros, una reducción innecesaria del ancho de las vías.

Por múltiples quejas de ciudadanos, la Contraloría realizó visitas a los puntos de Cali intervenidos con dichos elementos y también cicloinfraestructura, donde se evidenciaron irregularidades como resultado de cuatro hallazgos administrativos, dos de ellos, con connotación fiscal.

“Se logró evidenciar de que no se socializó, no se educó a las personas, para que conocieran previamente sobre la instalación de estos elementos", afirmó Diego López Valencia, contralor de Cali.

El ente de control evidenció, además, que no se tuvieron en cuenta más opciones de señalización vial, que también hubiesen sido efectivas.

"Como lo pueden ser pasos peatonales, señales verticales, resaltos, que encontramos también muchas solicitudes de la ciudadanía", explicó el funcionario.



En la cicloinfraestructura dispuesta en la calle 9 entre carreras 15 y 66, sur de Cali, el presunto daño al patrimonio público es de 1.812 millones de pesos. Allí, no se habría realizado un estudio de impacto y económico con los comerciantes y habitantes de la zona.

"Quisiera o no quisiera, lo iban a colocar. A nosotros nos tocó, mejor dicho, llamar pueblo, hacer huelga”, aseguró Greys Velazco, comerciante.

"En ningún momento nos citaron ni fuimos convocados a informarnos sobre este tema, nos dimos cuenta el día que ya iniciaron pintando la franja azul", sostuvo Marcela Escobar, otra comerciante de la zona.

De los cerca de cerca de 2.009 millones de pesos de presunto detrimento patrimonial, 16 serían por la instalación de los mismos taches y bolardos en el sur de la capital del Valle del Cauca a petición de Metrocali.

El paso a seguir es la suscripción de un plan de mejoramiento por parte de la Secretaría de Movilidad y Metrocali con la Contraloría, donde se deberán presentar acciones de control que conlleven subsanar las irregularidades halladas por el ente de control.

