Exclusivo: primer testimonio de una de las personas heridas tras accidente de narcobús en Ecuador

Se trata de una ama de casa, quien dijo por qué aceptó ir al supuesto paseo gratuito y, además, relató detalles del viaje y del fatídico siniestro.

Noticias Caracol logró en exclusiva el testimonio de una de las heridas en el accidente del narcobús en Ecuador. La mujer, identificada como Yazmín Montoya, de 34 años, regresó a su casa en Cali y, desde ahí, aseguró que fue al viaje porque una amiga suya, Martha Isabel, ya había ido.

"Siempre me entró la desconfianza, pero como ella ya había viajado y me había dicho que no había visto nada raro, movimientos raros, que habían pasado controles policiacos y todo eso, entonces, uno coge ya confianza de que una persona que uno conoce, y que es seria, viajó y, por eso, nos convencimos todas de viajar, aprovechar esta oportunidad", expresó la ciudadana.

Montoya sufrió fractura expuesta en el brazo izquierdo y fractura de clavícula en el costado derecho. La mujer aseguró que su amiga no tiene nada que ver y que a Claudia Orozco, señalada como organizadora del paseo, la conoció el día del viaje.

"Martha es igual de inocente que nosotros, no sabía nada de ese tema", sostuvo la mujer.



Las confesiones de Claudia Orozco, señalada de organizar paseo en narcobús accidentado en Ecuador Yazmín afirmó que ninguna supo la ruta que el bus tomó y, cuando se dieron cuenta, ya estaban en el departamento del Huila.

"Preguntamos a los choferes que por qué por allí y nos dijeron que era que la otra vía estaba cerrada, por un derrumbe o algo así, entonces por eso se habían desviado", dijo.

La mujer herida manifestó que le cuesta creer que Claudia Orozco no supiera lo que el bus llevaba. "Creo que ella tendría que tener algún conocimiento de eso, porque ella ya había hecho varios viajes. Ella sí me dijo que había viajado varias veces".

Yazmín Montoya confirmó que 13 personas estuvieron a punto de volverse, pero Orozco les ofreció ir a conocer los sitios turísticos.

"Claudia se bajó, habló con los supuestos patrocinadores del viaje y, cuando volvió y se subió al bus, nos dijo que nos ofrecía el tour para que fuéramos a pasear a los alrededores de Isnos a conocer los sitios turísticos", dijo.

Sin embargo, Montoya enfatizó que, según Orozco, dicho recorrido turístico se realizaría solo si se descartaba esa posibilidad de devolverse y se decidía continuar el viaje.

"Con la condición de que, si hacíamos el tour y después de venir del tour, no saliéramos con que de todas formas nos devolvíamos", anotó.

La ciudadana aseguró que el bus estuvo varado durante los cuatro días en plena vía pública y nunca vieron nada extraño. Entre tanto, algunas familias de los fallecidos preparan acciones legales contra Claudia Orozco.



