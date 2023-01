Exconcejal resultó gravemente herida tras presuntamente ser lanzada de un bus en medio de un atraco

El responsable del terrible acto sería uno de los supuestos ladrones, según familia de la víctima. Sin embargo, Policía dijo que se trataría de un accidente.

En la clínica Palma Real de Palmira permanece gravemente herida Yolanda Flórez Balanta, exconcejal y defensora de los derechos afrocolombianos, tras caer de un bus de servicio intermunicipal en medio de un asalto, perusantamente, perpetrado por dos hombre armados.

Ángela Flórez Balanta, hermana de la víctima, sostuvo a Blu Radio que el hecho ocurrió finalizando la tarde del pasado viernes cuando la abogada, de 57 años, tomó el vehículo de servicio público en el barrio la Misericordia de Pradera, Valle del Cauca, para dirigirse al municipio de Palmira.

"Ella se montó al bus Expreso Pradera, cuando se subió lo estaban robando. Ella bajó una grada y bajó el ladrón y la tiró, ella cayó a la calle y desde ahí quedó inconsciente. Alguien la vio y me dijeron que mi hermana estaba tirada en la carretera", relató la mujer.

Ángela sostuvo que los delincuentes huyeron del sitio con $400.000 que le hurtaron al conductor del automotor. Asimismo, dijo que tanto el chofer, como el propietario del bus, han estado pendientes de su familiar, quien recibe atención médica con el SOAT.

"El señor de bus llamó a la ambulancia para que viniera urgente, llegamos al hospital hacerle la reanimación. De ahí la mandaron para Palmira, llegó y la entubaron, le hicieron un coma inducido, está sedada y esperando a ver si reacciona. Dicen que el golpe fue muy fuerte, tiene muy inflamado el cerebro", añadió la hermana de la víctima.

Por su parte. autoridades reportaron otra versión de lo ocurrido. "Lamentablemente, una señora cuando se subió al bus observó a unos afrodescendientes al interior del mismo, al parecer, iban a cometer un hurto. Según la indagación, cuando se fue a bajar ella se enredó y se cayó, sufrió un golpe en la cabeza", dijo el coronel Efrén Blanco, comandante de Policía Palmira, a Noticias Caracol.

El oficial sostuvo que los pasajeros del vehículo no entablaron denuncia, pues a estas personas, aparentemente, no les robaron nada. Sin embargo, ya se adelantan las respectivas investigaciones del hecho.