Exfuncionarios del HUV implicados en caso de corrupción quedaron en libertad

Foto: cortesía Fiscalía

Este lunes 19 de diciembre se dio a conocer que el Juez 13 Penal Municipal, consideró que los siete exfuncionarios del Hospital Universitario del Valle, HUV, y el Gerente de Vallepharma, capturados por presuntos manejos irregulares de los recursos del hospital, no les impuso medida de aseguramiento porque no representan un peligro para la sociedad, no van a obstruir la justicia, comparecerán al Despacho y continuarán vinculados al proceso.

La Fiscalía les formuló cargos por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Junto al Ministerio Público, interpuso el recurso de apelación a la decisión del juez.

Luego de varios meses de trabajo investigativo, una fiscalía de la Unidad de Administración Pública pusó en evidencia un detrimento patrimonial de más de $20 mil millones en el sector de la salud en Cali, Valle del Cauca.

Se estableció que en el año 2014, el HUV suscribió un contrato con Vallepharma, para el suministro y dispensación de medicamentos que incluía dispositivos médicos y quirúrgicos, material de osteosíntesis y dotación de equipos tecnológicos.

Sin embargo, se determinó que como el HUV no contaba con la certificación del Invima para el suministro de medicamentos, este debía contratar con una entidad que sí tuviera dicho aval, pero Vallepharma no tenía tal certificación. Para el ente acusador, se violaron los principios de contratación como planeación y transparencia.

En los análisis periciales del CTI se halló un detrimento de $20.047.764.990 por sobrecostos de los medicamentos. Para ello, se tuvo en cuenta el valor de los mismos en el mercado, por lo que se estima que fue de un 38 % el incremento.

Asimismo, se habría realizado un contrato de arrendamiento de un espacio físico y uso de dotaciones en equipos con Vallepharma, por valor de $10 millones. No obstante, el HUV había invertido $1.007.095.699 en adecuaciones físicas para ese servicio farmacéutico, por lo que la Fiscalía considera que se trataba de un arriendo irrisorio.

De otro lado, en el contrato se estipuló que el HUV entregaba a Vallepharma, en inventario, unos medicamentos que tenía por valor de $2.700 millones, pero dicho contrato se habría modificado y se entregaron los medicamentos en consignación y, además, el HUV le pagaría al contratista un dinero por la administración y manejo de los mismos.

Los implicados en el proceso son Jaime Ramón Rubiano, exdirector del HUV; Luz Marina Lagarejo Hinestroza, jefe jurídica del HUV para la época de los hechos; José Alejandro Vallejo Gordillo, integrante del comité evaluador; Hernando Hely Manosalva Archila, interventor; Milton Mosquera Montoya, gerente de Vallepharma; y los integrantes del comité evaluador Naralia Andrea Caicedo Lozada, Yohanna Vallejo Castillo y Eduardo Cruz Fernández. Este último se había entregado voluntariamente al CTI.