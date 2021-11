Exfutbolista Pedro Antonio Zape, víctima de robo: “Estoy contando el cuento de pura suerte”

Para exfutbolista Pedro Antonio Zape, una de las leyendas más recordadas de la selección Colombia, las calles de su natal Puerto Tejada, en Cauca, se han convertido en un peligro. Fue víctima de un violento robo.

“Dos tipos, el de la moto y el parrillero. Me agarró un bolso que yo cargo, que solo contiene papeles, me lo aló y me tiró al piso”, cuenta Pedro Antonio Zape.

Esta gloria del fútbol nacional asegura que fue un milagro el que este hecho no pasara a mayores.

“La saqué barata porque yo creo que, en este momento, aparte de que no se lo deseo a nadie, estoy contando el cuento de pura suerte”, enfatiza el exjugador.

Vecinos del exjugador señalan que la seguridad en Puerto Tejada es compleja.