Exigen que se investigue accidente en que fallecieron 4 hinchas del América de Cali en vía a Pasto

El hecho se registró en momentos en que aficionados escarlatas huían de persecución del Esmad. Familiares de las víctimas piden claridad sobre lo ocurrido.

Dos de los cuatro jóvenes fallecidos en el accidente, que se presentó en vía a Pasto, eran del municipio de Santander de Quilichao. Sus seres queridos exigen que se adelante una investigación al respecto.

Noticias Caracol habló con Yesenia Claros, prima de Iván Trochez, uno de los hinchas muertos, y de Fernando Trochez, quien resultó herido en la emergencia. De acuerdo con la mujer, el menor sobreviviente se comunicó con uno de sus tíos tras el siniestro.

"Fernando llamó llorando y diciendo que la Policía le había matado al hermano, que la Policía de Infancia y Adolescencia lo tenía a él y que le avisáramos a los demás familiares. Nos hemos dado cuenta por medio de láminas que llegan por el grupo de rescate, cuando Fernando está llorando encima del cuerpo de su hermano”, dijo Yesenia.





Aunque Claros mencionó que no se tenía conocimiento del paradero de su primo, Noticias Caracol pudo conocer en la mañana de este lunes que el menor permanece en un hogar de paso del ICBF en Pasto, al parecer, con al menos 20 jóvenes más que también hacían parte del grupo de seguidores del América de Cali que habían viajado a Nariño a ver el partido de su equipo.

"Ellos ya venían de regreso y tuvieron un enfrentamiento con la Policía. Lo que sabemos hasta el momento es que la Policía empezó a dispararles a ellos y ellos lo que hicieron fue subirse a un carro y el refugio que ellos tuvieron fue tirarse hacia el abismo. Yo creo que ellos pensaron que era bajito, no conocía la zona", agregó la mujer.

La mujer indicó que aún no saben cómo se vaya a llevar a cabo el traslado del cuerpo de su primo Iván, ya que la familia no cuenta con los recursos suficientes para este procedimiento. Dijo que adelantan una colecta entre la comunidad.



Vea también: