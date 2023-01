Exigen renuncia de gerente de hospital cuyos empleados se habrían ido de paseo con dineros públicos

Usuarios realizaron una protesta en rechazo a este polémico hecho. Algunos hablaron bien de los servicios de la entidad, mientras otros hicieron lo contrario.

Continúa creciendo el escándalo por viaje a Punta Cana que realizaron funcionarios del hospital Piloto de Jamundí, Valle del Cauca, presuntamente, con dineros públicos. La comunidad expresó su indignación ante la situación.

"Aquí había una farmacia y acabaron con la farmacia por falta de presupuesto. ¿Y cómo sí hay presupuesto para ellos salir a pasear?", dijo Antonio Viáfara, usuario del centro asistencial.

Ningún funcionario del centro asistencial se ha referido a las denuncias. Sin embargo, algunos directivos niegan que hay sido un paseo.

“Todas las empresas tienen un rubro que se llama bienestar y esos dineros son los que se han involucrado en este tema que no es un paseo, es una salida institucional”, explicó Luz Marina Hernández, subgerente del centro asistencial.

Los manifestantes señalaron la precaria atención que han recibido por parte del establecimiento médico y exigieron la renuncia de su gerente, Ligia Elvira Viáfara.

"Vienen desde las 5:00 de la mañana a hacer fila y dicen que los pueden atender después de las 2:00 de la tarde, o sea que el servicio ha ido en una decadencia bastante crítica", afirmó Héctor Laureano Obando, habitante de Jamundí.

Una persona aseguró, incluso, que llevó un paciente muy enfermo al hospital Piloto, pero no lo atendieron. Otros usuarios, por su parte, no se quejan de la calidad del servicio.

"Hasta el momento, gracias a Dios, me han dado los medicamentos la EPS y me han atendido bien", sostuvo José Gersain Londoño, paciente de la entidad.

Frente a la denuncia de la Contraloría, el Sindicato de Clínicas y Hospitales del Valle del Cauca dio a conocer otras conductas irregulares por parte de la gerente.

"En los años 2013 y 2014, la misma señora generó una encuesta de satisfacción al usuario por un valor de $120 millones, cuando teníamos deficiencias en la atención por carencia de insumos y de especialistas", indicó Jorge Rodríguez, directivo de Sintrahospiclínicas.

Noticias Caracol ha buscado insistentemente a la gerente del hospital de Jamundí, Ligia Elvira Viafara, pero no ha sido posible una respuesta de su parte.

En contexto:

"No es un paseo, es una salida institucional": hospital donde empleados viajaron con dinero público Mientras la salud agoniza, empleados de un hospital se fueron a Punta Cana con dineros públicos