Exjugador de América necesita trasplante de médula para salvar su vida y dice que su EPS no responde

El exfutbolista, quien además jugó con Santa Fe, Millonarios y Envigado, padece leucemia desde el 2018.

Un trasplante de médula de ósea es lo que puede salvar la vida del exdefensa central del América de Cali Diego Tello, quien, primero, necesita la autorización de un examen de compatibilidad para someterse el procedimiento.

“Mi EPS, Coomeva, no me ha llamado, no ha atendido a los exámenes que los médicos han querido mandarme. Desde diciembre, tuvimos la oportunidad de llevar los exámenes que me habían enviado los médicos y hasta este momento no me han dicho absolutamente nada”, afirma.

Asegura que ya ha recibido muchas quimioterapias y que se encuentra en “una carrera contra el tiempo”, pues su vida está en riesgo.

“Los médicos tratantes me han dicho que estoy en el tope de la quimioterapia, que acaba con lo bueno y con lo malo, las siguientes medicinas que me vayan a colocar van a afectar mis órganos vitales, como el corazón y el hígado, y va a ser, de pronto, más dañina la cura que la enfermedad”, explica.

Por lo tanto, le pide a “Coomeva que se ponga la mano en el corazón” y que le preste atención no solo a su caso, “sino de muchas personas más”.

“Coomeva, nosotros también existimos, necesitamos y dependemos de los médicos para poder salvar nuestras vidas. Todos tenemos familia, muchas cosas en que pensar y es muy difícil tener que estar rogando para que lo atiendan a uno”, afirma el exfutbolista.

Este es el llamado de un exjugador profesional que ahora es un paciente más viviendo un drama por una grave enfermedad.