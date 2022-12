Expectativa por reapertura de vía Popayán - Cali tras varios días de bloqueo debido a minga indígena

Pese al anuncio del despeje para este lunes festivo, la vía Panamericana aún sigue bloqueada. Camioneros esperan limpieza de la carretera.

Hasta la tarde de este lunes festivo en el peaje de Tunía, conductores de carga y pasajeros seguían esperando que se cumpliera el anuncio de la apertura de la vía Panamericana, para poder continuar hacia sus destinos.

“Que no hay esperanza, que se van a sentar, pero que no se han sentado. Pasó un poco de maquinaria que supuestamente está limpiando, pero ahora dicen que no”, dijo Wilson Rodríguez, conductor.

La vía alterna entre Piendamó, Morales y Suárez está habilitada para viajar hacia Cali, pero los conductores aseguraran que no es seguro transitar por ese corredor.

“Las mulas no las podemos arriesgar por allá por el otro lado, porque se quedan pegadas por Morales y no nos garantizan la seguridad de los carros. Entonces, nos toca seguir esperando”, afirmó Fabio Soraca, conductor.

El ministro del interior, Guillermo Rivera, aseguró que una vez se reinstale la mesa de negociación con las comunidades indígenas se dará apertura a la vía Panamericana.

“Habíamos venido trabajando desde hace cuatro días. Anoche, logramos avanzar en un asunto que es central en el pliego de peticiones que ellos nos habían entregado y que consiste en una modificación del decreto 982”, dijo el funcionario.

Gobierno e indígenas se reunieron para levantar bloqueo en vía... Por su parte, el líder indígena Feliciano Valencia insistió en que se le está exigiendo al Gobierno que cumpla los acuerdos.

“Se le está exigiendo al Gobierno que declare la emergencia, cultural social y económica de las comunidades indígenas y que atienda los 16 puntos que ya están trabajando los ministros”, agregó Valencia.

En el peaje de Villa Rica, aún permanecen los conductores de tractomulas, quienes no han podido llevar combustible hasta Popayán.

Asimismo, en la vía que de Santander de Quilichao conduce a Mondomo, hay camiones con alimentos y personas que salieron desde tempranas horas creyendo que estaría habilitada la vía.

Entretanto, la fuerza pública empezó a llegar al corregimiento La Agustina, donde los indígenas seguían bloqueando la vía.

Según las autoridades, está tarde se coordinará, con las comunidades indígenas, el despeje de la vía Panamericana entre Popayán y Cali.

De otro lado, en Caldas, la minga continúa con enfrentamientos entre la fuerza pública y decenas de nativos que intentan salir a las carreteras para bloquearlas.



Vea también: