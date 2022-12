Expertos internacionales en cirugía de hernia por laparoscopia llegarán a Cali

Foto: archivo Colprensa

En la Universida Icesi y en la Fundación Valle del Lili estarán Igor Belyansky, Yuri Novitsky y Brian Jacobs, expertos internacionales en cirugía de hernia por laparoscopia, los días 26 y 27 de junio en el 1er Summit en manejo mínimamente invasivo de defectos de pared abdominal del suroccidente colombiano.

Según expertos, las cirugías por hernia es la intervención quirurgica más frecuente en Colombia, se estima una tasa de 15 casos por 1000 habitantes, por lo que se esperan 618 mil casos con respecto a una población de más de 41,2 millones.

Entre los conferencistas invitados estará Brian Jacobs, especialista en cirugía general mínimamente invasiva y en cirugía bariátrica en el Mount Sinai Medical Center y del Midtown Surgery Center en Nueva York.

También, Igor Belyansky es especialista quirúrgico en Anne Arundel Medical Center, Annapolis – Maryland, donde es el director del programa de Reconstrucción de Pared Abdominal de la Asociación Americana de Colegios Médicos – AAMC y director de educación quirúrgica en James and Sylvia Earl SAIL (Simulation to Advance Innovation and Learning) Center.

Además de Fernando Byron es un médico cirujano de la Universidad de Puerto Rico, especialista en Cirugía General en el Florida State Hospital y el Westside Regional Medical Center.

Las técnicas para este tipo de intervención ha venido variando, lo que ha permitido la disminución de complicaciones post operatorias, la disminución de las tasas de recurrencias, un menor tiempo de estadía hospitalaria y un menos tiempo de convalecencia.

“El objetivo de esta reunión es proveer un espacio para el intercambio de información y educación con respecto a los métodos de tratamiento de los defectos de la pared abdominal”, dijo Evelyn Dorado, cirujana especialista en cirugía de órganos abdominales por laparoscopia, jefe de la unidad de cirugía bariátrica de la Fundación Valle del Lili y docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Icesi.

El evento innovador tendrá conferencias con profesionales de Colombia y otros países latinoamericanos que habalrán sobre nuevas técnicas laparoscópicas en el manejo de pared abdominal. También, se realizarán cirugías robóticas en vivo acompañadas de sesiones de videos y casos clínicos con los expertos.