¡Explosión de talento! A ritmo de hip hop, niños caleños dejan atrás la violencia

En medio de la violencia que azota a su barrio, quince niños y niñas entre los 8 y 14 años han encontrado en el hip hop la manera de explorar otros estilos de vida que los aleje de esa realidad. Ellos conforman Dynamite Crew, una agrupación que nació de las entrañas del Distrito de Aguablanca, una de las localidades más vulnerables de la capital del Valle del Cauca, ubicada en el oriente de la ciudad.

Según Miguel Ángel Micolta, director de la Fundación Free Style Dance, que lleva cuatro años transformando a ritmo de baile a pequeños y jóvenes de esta comunidad, la iniciativa surgió del derroche de talento que encontró en las calles de Potrero Grande y Mójica, en la comuna 21.

Inicialmente, este proyecto solo abarcaba a bailarines de 16 y 18 años. Sin embargo, al ver el interés de los más chicos por este género, desde hace dos años y medio Micolta decidió brindarles también a ellos un espacio lúdico de entretenimiento y ocio.

"Llegaban a observarnos al parqueadero donde ensayábamos, deseaban aprender y decían que querían conformar un grupo de niños. Estuvieron así como seis meses, más o menos, hasta que decidí formarlo. Todos los chicos del sector se unieron e hicimos una especie de coreografía, una secuencia corta y los vimos bailar. Vimos el talento en ellos y que les gustaba demasiado, incluso se veían más fuertes que los que llevaban trabajando ya mucho tiempo", expresa Micolta.

Para estos niños, la danza es su lenguaje, una manera de expresarse y comprender la vida a través de los sonidos que retumban en sus barrios. "El arte los ayuda a distraerse y alejarse de lo malo que sucede en las comunas. Es un trabajo donde ellos aprenden y se forman como bailarines y mejores personas", agrega el artista.

Jennifer Tatiana Castillo es una de las niñas que hace parte del grupo para hacerle el quite a la violencia y emplear mejor su tiempo libre. Ella destaca que se siente acogida y querida no solo por sus compañeros, sino las personas que la han visto en escena.

"Lo que me gusta del baile son las competencias y que la gente grite cuando salimos al escenario. También me gusta sentir que estoy en un grupo. He logrado hacer amistad con mis compañeros y mi profesor. Mi mamá dice que soy una hermosura bailando", cuenta la menor.

Iniciaron bajo el nombre de Free Style Dance Kids, similar al que tenían los bailarines de mayor edad. Tras ganar el Encuentro de Talentos del Tecnocentro Cultural Somos Pacífico, se bautizaron como Dynamite Crew.

"Después que estábamos ensayando en las calles y en las cuadras, el Tecnocentro nos colaboró con un espacio. Ahora están fuera de peligro, de que ocurran las balaceras mientras practicamos. Asimismo, nos han aportado con participaciones en presentaciones y su ayuda nos ha dado mayor reconocimiento. Se les hizo un video promocional”, manifiesta Miguel Ángel.

Gracias a su talento, esta agrupación de pequeños artistas hará parte de la película del reconocido cineasta caleño Jorge Navas,‘Buenaventura Mon Amur'. Asimismo, asegura el director de la fundación, tienen proyectado empezar a construir su propio espacio, donde los menores sigan derrochando su potencial en cada paso.