¿Explotó? La categórica respuesta de ex Playboy colombiana a quienes la critican por “mostrar tanto”

Con una mirada irreverente y mostrando su espectacular figura, además semidesnuda, esta hermosa mujer envió contundente mensaje a los que la cuestionan.

“Es mi trabajo, me pagan por mi imagen”, fue un aparte de la amplia y categórica respuesta que publicó Elizabeth Loaiza en su cuenta de Instagram, red social en la que ya supera el millón de seguidores.

La aparente molestia de la modelo y presentadora caleña habría surgido tras las críticas que, al parecer, recibe tras las constantes fotografías y videos en los que expone sus espectaculares curvas.

“Los chefs suben fotos de sus platos súper elaborados, los cantantes suben videos de sus canciones para que escuchen su voz, los fotógrafos suben fotos de sus imágenes...”, añadió en el video que, en menos de una hora, superó las 8.000 reproducciones.

Este momento también fue aprovechado por la vallecaucana para darles a conocer a quienes no lo sabían, sobre la noble labor que adelanta con las personas en condición de vulnerabilidad a través de Eli Loaiza Foundation, brindando ayudas a en materia de acompañamiento, recursos y atención.

Sobre el tema, cabe recordar que hace pocos meses esta hermosa mujer, que además de su belleza cuenta con un gran corazón, compró una vivienda en el sur de Cali en la que busca atender a niños y madres cabeza de familia en condición de drogadicción.

“Si les gusta mi trabajo, bienvenidos a mi mundo. Lo hago con mucho cariño para todos ustedes”, fueron las palabras con las que cerró el contundente mensaje dedicado a quienes la critican.

Foto: Instagram elizabethloaiza