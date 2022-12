Extienden a 8 horas racionamiento de agua potable en más de 70 barrios de Cali

Foto: archivo Colprensa

En más de 70 barrios de tres comunas de la capital vallecaucana, los cuales dependen de la planta río Cali, se estaban presentando racionamiento de agua durante 6 horas al día. A causa del bajo caudal de la misma, la restricción se extiende a 8 horas a partir de este miércoles.

"Dada la condición en este momento del caudal del río Cali, es necesario hacer unas maniobras técnicas para garantizar el suministro de agua en las horas pico de consumo. Para los habitantes que tienen la restricción de las 10:00 p.m. a las 4:00 a.m., esta medida se va ampliar en el horario de 8:00 p.m. a 4:00 a.m.", informó Daniel Posada, gerente de acueducto de Emcali.

El funcionario indicó que dependiendo de las condiciones que se den en esta planta, es posible que se vuelva a tomar el racionamiento desde las 10:00 p.m. o, en su defecto, que se amplíe más de ser necesario. Al menos 400 mil usuarios de las comunas 1,2 y 19 se verán afectados por esta restricción.

"La situación climática es la que va dando la condición del suministro, dependiendo de los caudales que tengamos en los ríos. El panorama como se ve no es que vaya a mejorar, porque desafortunadamente no se han presentado las lluvias que esperamos. Tanto para el río Meléndez, como para el río Cali, la situación es bastante compleja", agregó.

Posada manifestó que en el río Cauca se ha mantenido el nivel gracias a la regulación que se tiene en Salvajina. "De igual manera estamos previendo el traslado de unas bombas por si se llega a presentar disminución en el nivel de este caudal".

Por ahora, el funcionario descartó que haya restricciones en los sectores que se benefician de las plantas río Cauca y Puerto Mallarino. Aunque aseguró que si el verano se sigue acentuando, se deberán tomar medidas sobre las zonas aferentes a estos acueductos.