Extraña desaparición de ingeniera que no volvió a casa, ni recogió a su hija, tras salir del trabajo

Familiares de la mujer señalaron que no tienen rastro de su paradero desde las 6 de la tarde del pasado jueves 11 de abril.

Se trata de Martha Lorena Tovar Castro, una ingeniera forestal de 33 años, quien ya completa dos semanas desaparecida en Popayán. Aunque la oficina donde trabaja queda solo a dos cuadras de su casa, la profesional nunca regresó a su hogar tras salir de su empleo, ni recogió a su hija de tres años, como era costumbre.

“Yo llegué de trabajar a las nueve de la noche y me pareció extraño, porque siempre mi esposa y la bebé siempre están aquí. Salí a buscarla, la oficina de aquí es muy cerca, y con la sorpresa que ni en la oficina estaba”, expresó John Jairo Dueñas, esposo de la ciudadana desaparecida.

En el trabajo de Martha Lorena encontraron su bolso y su celular, en el que no se halló registro de alguna llamada extraña. “Vecinos dicen que la vieron ese mismo 11 (de abril), pero en la acción de trabajo, o sea no la vieron subirse a un carro o una moto”, añadió su marido.

La incertidumbre para la familia de la ingeniera en la capital del Cauca, aumenta con los días, pues no encuentran ningún indicio que dé con su paradero.

“Nosotros no vimos nada raro en ella, ninguna forma de actuar raro, ella no es una persona que tenga vicios, que tome que hagan un tipo de cosas que nos indicaran que ella no iba a estar presente en muchos días y era muy apegada a su hija”, dijo Julián Raúl Velasco, familiar de la mujer.

El caso fue denunciado ante la unidad de desaparecidos de la Fiscalía. Los allegados de esta ciudadana han pedido a las autoridades que desplieguen todos los recursos que sean necesarios para encontrarla.