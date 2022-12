Extranjera de 86 años estuvo siete días abandonada en la Terminal de Cali

Una ciudadana extranjera de 86 años permaneció por siete días en estado de abandono en la Terminal de Transportes de la capital vallecaucana. La mujer mayor no habla y al parecer presenta problemas psicológicos.

“Tratamos de iniciar una conversación con ella sin embargo sus reacciones no fueron óptimas”, expresó María Alejandra Bolívar, directora de Comunicaciones de la Terminal de Transportes.

Según las directivas de la Terminal, la ecuatoriana apareció inexplicablemente en las instalaciones cargando una maleta. Ahí, le brindaron alimentación, pero no tenían dónde ofrecerle resguardo.

Luego de una semana, la mujer, identificada como Idorica Amada Cabezas Nazareno, fue recogida por funcionarios de migración para ser devuelta a su país.

Darío Fernando Daza, director Regional de Migración Colombia, sostuvo que el caso ya fue comentado al Consulado General de Ecuador donde se solicitó el apoyo de este Gobierno para que localizarán a los familiares de la mujer, que al parecer tiene una hija llamada Icidora Nazareno que vive en Guayaquil.

Por su parte, autoridades locales se encuentran alarmadas por la cifra de personas que llegan a la ciudad por diferentes circunstancias. "En Cali, este año estamos reportando entre 30 y 35 personas diarias que buscan oportunidades en la ciudad de Cali", indicó el concejal Carlos Penilla.

Entre tanto, Cabezas fue llevada a un hospital de la capital del Valle del Cauca para una evaluación médica, mientras se desarrolla el proceso con el vecino país.