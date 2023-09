Extranjero acabó en hospital de Cali tras conocer a una joven en app de citas

Un extranjero asiático terminó siendo víctima de una mujer en Cali a la que conoció en una app de citas y quien, junto a una supuesta prima, le robó una millonaria suma. Una cena fue el inicio de un terrible episodio para el ciudadano que, enamorado de la capital vallecaucana, decidió establecerse allí.



Según su relato, todo empezó cuando invitó a cenar a una mujer que se mostraba muy confiable en los mensajes que compartían.

Poco antes del encuentro, la joven que conoció por la app de citas le escribió. “Me dice: ‘ay, ¿puedo llegar con mi prima? No quiero dejarla sola’; ‘bueno, venga’, dos personas íbamos a cenar, pero ella dice ‘no, nosotras queremos comida de otro país, no colombiano, vamos a su apartamento’”.

Después de la cena, las dos mujeres le sugirieron realizar una compra a domicilio y sacar su tarjeta débito para pagar. “Desde ahí no tengo memoria”, relató.

Fue una amiga quien lo encontró inconsciente “porque yo no contestaba el teléfono”, aseguró la víctima de la joven a la que conoció en la app de citas.

Luego de ser trasladado de urgencia a una clínica y perder la memoria por tres días, el extranjero se enteró de que lo habían robado.

Al revisar los videos de cámaras de seguridad de su casa en Cali, evidenció cómo las mujeres abandonaron su apartamento con dos maletines en los que llevaban lo hurtado, incluida su tarjeta débito, con la que hicieron compras por 16 millones de pesos.

Para el extranjero “no es justo, (porque) el banco debe tener una preventiva, un plan, y como tienda la joyería (debió ver) como raro una argolla 6 millones de pesos, cómo puede vender sin revisar”.

Tras esta mala experiencia, el ciudadano asiático instó a tener cuidado con las app de citas y espera que las autoridades logren dar con las ladronas para evitar que otras personas sean víctimas.