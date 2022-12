Fallo de segunda instancia reactiva proyecto Ciudad Paraíso en Cali

El Juzgado Penal para Adolescente profirió un fallo en segunda instancia a favor del Municipio, que ordena revocar de manera integral la suspensión del proyecto de renovación urbana Ciudad Paraíso, en el centro de Cali.

Carlos Humberto Sánchez, director Jurídico de la Alcaldía, señaló que esta decisión se acogió a los fundamentos jurídicos presentados por el Municipio.

“Se evidencia que no ha existido vulneración de los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad indígena embera katío y, por el contrario, se destaca que la entidad territorial y los demás organismos, encargados de atender a la población, han articulado acciones y esfuerzos para lograr el retorno de los miembros de esta comunidad a su lugar de origen”, sostuvo el funcionario.

Este fallo indicó que el juez de primera instancia incurrió en un error, al considerar a las personas de esta comunidad como un cabildo.

A su vez, la medida se acoge a lo señalado por el Ministerio del Interior, el cual certificó que en el área que se propone el proyecto, barrio El Calvario, no se registran comunidades indígenas, tras consultar las bases de datos de la Dirección de Asuntos indígenas, ROM y Minorías.

Se estableció además, a través de la consulta del ejercicio cartográfico, que el sector propuesto para Ciudad Paraíso se localiza dentro de la zona urbana de Cali y que en el mismo no se registran comunidades étnicas.

De esta manera, el juzgado de segunda instancia no entiende por qué en el primer fallo se insiste en dar a esta población un reconocimiento como asentamiento indígena.

La Administración Municipal resaltó que, según la medida, en la tutela instaurada por el abogado Rodolfo Yanguas existían vicios de nulidad, por lo que resolvió revocar integralmente el fallo de tutela de primera instancia No. T 015 de febrero 9 de 2015, que suspendía el proyecto.

Con relación a la reubicación de los embera katío, la juez instó al municipio y a las entidades comprometidas en el tema, para que realicen todas las acciones pertinentes para el retorno de esta comunidad a sus tierras en Pueblo Rico, Risaralda.