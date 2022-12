Fallo de tribunal de Cali frena embargos al Hospital Universitario del Valle

El Tribunal Superior de Cali falló una tutela a favor de más de 50 niños con cáncer que dependen de los servicios que presta el Hospital Universitario del Valle.

El senador conservador Mauricio Delgado, quien presentó la acción de tutela junto con el representante a la Cámara Álvaro López, indicó que este fallo frena embargos al HUV por 30 mil millones de pesos, lo que le permitirá funcionar al hospital.

“Este fallo se dio para garantizar la protección de los derechos fundamentales de más de 50 niños y de los usuarios hospitalizados y otra cantidad de ciudadanos que han tenido que ser trasladados a otros centros asistenciales”, dijo el congresista vallecaucano.

Por su parte, el director encargado del HUV, Jairo Corchuelo, dio un parte de tranquilidad al anotar que los 1500 millones de pesos que llegarían esta semana a la entidad para reactivar el banco de sangre no se podrán embargar gracias a esta decisión judicial.

“Voy a empezar a hacer gestión para recuperar los dineros que están en títulos judiciales y que son alrededor de 20.348 millones de pesos que nos permitirán oxigenar un poco la operación y empezar a regularizar nuestros servicios”, sostuvo el funcionario.

Entretanto, Alba Campaz, miembro del sindicato de trabajadores del HUV, explicó que no se recurrieron a herramientas jurídicas para reclamar los salarios de los empleados, dado que su prioridad es la vida de los pacientes. No obstante, aseguró que se encargarán de ejercer vigilancia permanente de los recursos de la institución.

“Ahora nos corresponde es hacer valer ese fallo en protección a la vida y no podemos ocultar una satisfacción que también nos permite como trabajadores buscar una solución a nuestros derechos laborales, pues ya tenemos casi dos meses sin la prima y los contratistas casi 4 meses sin salario”, afirmó.

El fallo no solo favorece al Hospital Universitario del Valle, sino que exige al Gobierno Nacional presentar un plan para que las EPS, que le deben más de 100 mil millones de pesos al centro asistencial, paguen de manera oportuna, además de que evita una posible intervención.

La decisión del Tribunal Superior de Cali fue dada a conocer en la mañana de este lunes, día en el que estudiantes de Univalle y trabajadores del Hospital Siquiátrico volvieron a protestar por la crisis de la salud.