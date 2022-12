Fallo ordena adecuación de viviendas de interés prioritario donde residen personas con discapacidad

La sentencia de tutela se logró tras pelea jurídica de abogados de Universidad Icesi ante Tribunal Superior de Cali. Corte Suprema decidirá si lo deja en firme.

El fallo favorece a personas con discapacidad que residen en viviendas de interés prioritario (VIS) del barrio Llano Verde, en sur oriente de Cali. Algunas son familias víctimas de la violencia y otras son reubicadas.

Una de las beneficiadas es Arcenet Pinillos, desplazada del municipio El Charco, quien perdió su visión al sufrir heridas con esquirlas en medio del conflicto armado en esta zona de Nariño.

La mujer dice que actualmente una de las dificultades que atraviesa se debe a las condiciones de las gradas de su casa. "Para subir al segundo piso no hay un pasamanos, no hay huellas. Tampoco hay un baño en la parte de abajo y el del segundo piso lo han dejado con una subida muy alta. Me he caído varias veces", sostiene.

Debido a este tipo de situaciones, la veeduría del barrio en mención acudió al Grupo de Acciones Públicas de la Universidad Icesi (GAPI), que interpuso un fallo de tutela.

"Para la casa de la señora Arcenet en la acción de tutela se consigue que el Tribunal Superior de Cali ordene que se adecue una habitación en el primer piso, que el baño que está en el segundo piso sea trasladado, para que la señora tenga acceso tanto a la habitación como al baño. Se deben remodelar las escaleras manera que cumplan con todos los criterios de la accesibilidad universal", explicó el abogado Nicolás Suárez.

El fallo de tutela también aplica para dos casas más de habitantes del barrio Llano Verde. Si este es confirmado por la Corte Suprema de Justicia, también beneficiará a 428 familias que viven la misma situación.