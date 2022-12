Fallo permite a clientes de supermercado de Cali estacionar en espacio público

Una acción de tutela en primera instancia ordenó a la Administración Municipal autorizar al supermercado Uno A, ubicado en el barrio Santa Teresita, oeste de Cali, el estacionamiento de los vehículos de sus clientes en un espacio público.

La decisión tomada por un juez, argumentando el respeto a un derecho fundamental, generó polémicas. El secretario de Tránsito de Cali, Alberto Hadad, asegura que esta contradice las normas del uso del suelo, del plan de ordenamiento territorial y de la movilidad.

Publicidad

"Vamos a respetar y acatar la tutela, pero la vamos a impugnar", dijo Hadad.

Asimismo, el funcionario señaló que no tiene nada contra este supermercado e incluso manifestó ser cliente del mismo. "Hay dos parqueaderos al lado gratis, por qué la gente no puede respetar. Se tomaron todo el andén y dicen que es de ellos. Un juez no puede decir, con todo el respeto de la ley, que el espacio público se puede invadir", agregó.

La Alcaldía de Cali está revisando el fallo para sustentar en segunda instancia e indica que a través de una tutela no se pueden vulnerar normas urbanísticas.