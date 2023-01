Fallo sobre consumo de alcohol y alucinógenos en espacios públicos: ciudadanía e iglesia opinan

La decisión por parte de la Corte Constitucional causó, como era de esperarse, todo tipo de reacciones, unas en contra y otras a favor: ¿está de acuerdo?

Pese a que la Conferencia Episcopal de Colombia manifestó estar preocupada y con desconcierto frente al fallo de la Corte sobre el consumo de licores y sustancias psicoactivas en espacios públicos, el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, se mostró neutral ante esta decisión.

“No es afirmar ni rechazar, es asumir las responsabilidades de cada uno. Todos nosotros tenemos responsabilidades muy grandes y entre ellas preservar el orden institucional", manifiesta el religioso.

Posición por la que el arzobispo de Cali se convirtió en blanco de críticas en la ciudad.

Tumban norma que prohibía consumir licor y sustancias psicoactivas en espacios públicos “De verdad genera preocupación y confusión la posición del arzobispo de Cali, y nos duele porque debería ser un defensor de la familia y de las buenas costumbres; parece como si fuera una rueda suelta dentro de la Iglesia católica", opina Gabriel Velasco, senador de la República.

Mientras tanto, en las calles las reacciones de los caleños no se hicieron esperar: “Es una mala decisión de la Corte, porque no están pensando en la juventud, debería haber más respeto por los niños y los jóvenes", señala María Palechor, habitante de Cali.

“Este es un parque muy hermoso y la gente puede venir a hacer su picnic y a tomarse su traguito. Me parece que es muy agradable”, afirma Roxanna Alemán.

Por qué eliminaron prohibición del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en espacios públicos “Aquí en el parque, mira que se podría hacer, yo digo que la marihuana es más saludable que un cigarrillo", manifiesta Paloma Romero, habitante de Cali.

Pero también hay un grupo de ciudadanos como Ana Holguín, que respalda la decisión pero con regulación.

“Que haya algunos horarios, digamos en los que se han permitido digamos el libre consumo, y a partir de una especie de Ley Zanahoria, sería una forma de regulación", señala la ciudadana caleña.

Con un plantón, un grupo de ciudadanos rechazó a la decisión de la Corte Constitucional.