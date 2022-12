Falta de sedes educativas, otra de las principales razones del paro cívico en Buenaventura

Comunidad del puerto insiste en que se declare la emergencia económica, social y ecológica. Pero, según el Gobierno, habría impedimentos jurídicos para ello.

Uno de los principales motivos del paro cívico en Buenaventura es la educación. Sus habitantes se cansaron por la falta de sedes escolares para sus hijos.

La exministra de educación Gina Parody puso la primera piedra donde se alzaría un mega colegio en este municipio, en el que deberían estar recibiendo clase 3.000. Sin embargo, hoy la obra está inconclusa. La inversión en este establecimiento superó los $28 mil millones, pero el contratista incumplió.



"Esto nos afecta, porque los niños no tienen nada donde estudiar", aseguró Cristóbal Garcés, habitante del puerto.

En otra entidad educativa la construcción de los espacios deportivos también está en veremos desde hace varios años. "No podemos hacer deporte, cuando hacemos física tenemos que compartir con otros estudiantes", expresó Leyvi Valencia, alumna de Buenaventura.

La situación del hospital departamental, liquidado hace tres años y medio, no es muy distinta. Sólo hay urgencias y no hay cómo hacer procedimientos complejos. Mientras los bonaverenses siguen marchando, la Gobernadora del Valle prometió que reabriría la entidad en septiembre.

