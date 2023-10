Familia caleña pide por hija que viajó a Israel y terminó atrapada en búnker de Tel Aviv

Luis Javier Carvajal es el papá de Juliana Carvajal, una mujer de 30 años que se fue hace 7 a Francia. Eligió Tel Aviv, en Israel , para vacacionar y llegó a la ciudad justamente el 7 de octubre con un amigo llamado Juan Sebastián Piraquive. La guerra estalló y este par de jóvenes tuvieron que esconderse en un búnker.



El papá de Juliana, desde Cali, dice que ella lo alcanzó a llamar para contarle que estaba “pasando unos momentos angustiosos, ‘no sabemos qué va a pasar, no sabemos hasta dónde se va a trasladar esta guerra, solamente sabemos que aquí no podemos salir. Cada que suena la alarma pues son momentos de más angustia’”.

Juliana, enfermera de profesión y madre de un hijo, les aseguró a sus familiares que está viviendo momentos de terror, que se agotan los víveres y que su sueño de conocer tierra santa se convirtió en una pesadilla.

“Antes de estallar como tal la guerra andaba paseando, disfrutando, conociendo, que ese era como su sueño, conocer Israel y salir a pasear, no solamente a Tel Aviv, sino otras partes”, agregó don Luis Javier.

Juliana planeaba regresar el 14 de octubre a Francia, pero ante el panorama la situación es incierta.

Su familia pide ayuda para que la ubiquen en un vuelo humanitario. “Estoy llamando a la Embajada de Colombia en Israel, no me contestan. Cuando me contestaron me dijeron que, como tal, no había vuelos humanitarios, que había que esperar. Posiblemente había un vuelo para el 12, pero ese vuelo parece ser que no se va a dar por el recrudecimiento de la guerra”.

El padre de Juliana dice que está buscando conectarse con la Cancillería para solicitar ayuda y poder tramitar una solución que permita a su hija salir de Tel Aviv.