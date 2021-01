Familia colombiana busca ayuda para llevar a su hija a Estados Unidos y que le traten un cáncer

Ariadna Montero Chávez es una niña alegre y amorosa. A su corta edad, ha tenido que sufrir los fuertes dolores que le causa un neuroblastoma estadio 4, con metástasis en médula ósea. Se trata de un cáncer que la mantiene entre la vida y la muerte. La única solución ahora es viajar a Estados Unidos para recibir tratamiento.

“Ya me la mandaron para la casa con cuidado paliativo, el cuidado paliativo es el medicamento solo para el dolor. No me puedo resignar sabiendo que hay la posibilidad de llevar a mi hija a Estados Unidos a una clínica que se llama Kettering (Memorial Sloan Kettering Cancer Center), donde se puede tratar”, dice Dahiana, madre de la menor.

Aunque la situación económica de los padres de Ariadna es compleja, el amor y la solidaridad de sus vecinos en Cali y amigos ha servido para recolectar dinero.

Han preparado almuerzos y realizado bazares para ayudar a esta familia. La meta es poder conseguir la visa y recursos extra para iniciar el tratamiento.

“Es una clínica particular, obviamente el tratamiento de Ariadna me puede costar más de dos mil millones de pesos. Estoy desesperada, como mamá, como persona, es mi hija, es mi vida”, afirma la mujer.

Esta enfermedad llegó a la vida de Ariadna en el año 2019, desde ese momento no han parado los dolores que incluso no la dejan caminar.

Si tiene interés en colaborar, puede hacerlo a través de estos medios:

Cuenta Daviplata

Dahiana Montero

Cédula 1144103225

Cuenta 3016546292

Cuenta Ahorro Bancolombia

Carlos Montero

Cédula 94427304

Cuenta 81317180233