Familia de joven afectada por huracán Iota se enteró, a través de Noticias Caracol, de que está bien

Se trata de Aileen Ortiz, quien fue entrevistada en una nota que se emitió al mediodía del pasado miércoles. Esto dijo su papá desde Cali. "Primero que todo quiero agradecerle a Caracol, pues gracias a ellos me di cuenta de la salud de mi hija. Era una incógnita porque no sabíamos nada de ella, no había comunicación y ayer, viendo las noticias del mediodía, vimos que la estaban entrevistando y afortunadamente está bien de salud", dijo Joaquín Ortiz, su padre, quien vive en la capital del Valle del Cauca. Joaquín contó que Aileen es una joven de 21 años que, hasta el embate del huracán Iota, trabajaba como mesera en Providencia, estudia Derecho y fue candidata a Señorita San Andrés. Tras el desastre que ocasionó el ciclón, solo quedó con unas pocas pertenencias.