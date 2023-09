Familia de niña muerta en Pradera dice que solo la Policía disparó: “Llegaron haciendo tiros”

Eiling Mariana Hurtado López, de tres años, falleció cuando estaba aprendiendo a montar bicicleta acompañada de su mamá en una calle. Sobre el caso se habló de que hubo un intercambio de disparos entre Policía y delincuentes, pero otra versión muy distinta tiene la familia de la niña muerta en Pradera, Valle del Cauca.



La versión del coronel Jesús Enrique Quintero, comandante de la Policía de ese departamento, señaló que por esta razón la pequeña resultó mortalmente herida.

No obstante, la familia de la niña muerta en Pradera desmiente dichas declaraciones. Esto afirmó Kevín López, tío de Mariana: “Lo que queremos nosotros es que se haga justicia y desmentir lo que dijo el comandante, pues supuestamente él dijo que hubo disparos de parte y parte, que la verdad no fue así, porque la persona que ellos venían siguiendo, la persona corrió, y al llegar a esa cuadra pavimentada ellos, sin medir distancia, sin mirar que había niños manejando cicla, jugando balón, llegaron haciendo tiros”.

Un colectivo de abogados asumió la defensa de la familia. “Nos hemos dado cuenta que esto fue un abuso de poder, un abuso policial que tristemente le cobró la vida a Mariana, y pues vamos a acompañar al CTI de la Fiscalía a recoger todo el elemento probatorio para demostrar que efectivamente esto fue un abuso de poder”, recalcó Alí Bantú Ashanti, director de la organización.

El coronel Quintero respondió que “la Policía Nacional reitera su compromiso de brindar todas las capacidades institucionales para avanzar, en conjunto con el Cuerpo Técnico de Investigación y la Fiscalía General de la Nación, en el esclarecimiento de estos hechos”.

Mientras tanto, la familia de la niña muerta en Pradera está sumida en el dolor, pues acabaron con los sueños de una menor inteligente y querida por la comunidad a la cual le estaban planeando su bautizo.

“Estábamos sentadas, (me decía) cómo quería que la peinara, porque ella era una niñita muy avispada. Ella me dijo: 'tía, yo quiero que usted me peine, me ponga una florecita'. Yo le dije: 'sí, mi amor. Yo la peino'”, relató Sandra Liliana López, tía de Mariana.

La familia de la niña también desmintió que se hubiera presentado una asonada contra la institución, y reclama una pronta justicia.

En el sitio, la Policía desarrollaba un operativo para capturar al sospechoso alias 'Julián', que contaba con antecedentes por homicidio, situación que se logró.

En el hecho, la mamá de Mariana también resultó herida. Se encuentra en el hospital San Roque recuperándose de una herida de bala que podría terminar en amputación de dos dedos de la mano.