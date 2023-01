Familia fue a reclamar herencia tras muerte de un hombre y 4 empleados judiciales acabaron detenidos

A través de este caso quedó en evidencia un cartel de funcionarios que estarían exigiendo millonarias sumas de dinero para adulterar procesos y tramitar sucesiones.

El hecho que prendió las alarmas tuvo lugar en Cali luego de la investigación adelantada por parte de las autoridades que permitió la captura de un juez de familia, un secretario de despacho, dos funcionarios del centro de servicios judiciales y un particular, quienes, al parecer, se encargaban de adelantar trámites de manera ilegal.

Este caso se remonta al mes de agosto del año 2017, cuando se presentó la denuncia ante la Fiscalía sobre una supuesta adulteración de trámites de sucesiones en un juzgado de familia.

En este momento se alertó sobre la presunta existencia de lo que sería un cartel de funcionarios de la Judicatura que hacían exigencias económicas para alterar repartos y luego incidir o cambiar sentencias.

El caso concreto señala, según la Fiscalía, que los herederos y la esposa de un hombre que había fallecido presentaron ante la Notaria 14 de Cali un proceso de sucesión de testamento.

Pero esta persona, antes de morir había nombrado como administradora de sus bienes a una mujer, quien, según las autoridades, presentó por separado una demanda de sucesión ante el Juez Tercero de Familia, la cual no fue aceptada, pues no tendría facultades para hacerlo.



