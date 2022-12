Familia pide ayuda para reconstruir su vivienda afectada por incendio en Cali

Johana Pulido Franco y su familia perdieron parte de su vivienda y electrodomésticos, luego que un incendio consumiera su lugar de residencia. La mujer solicita la ayuda de la comunidad para reconstruir los espacios afectados.

"Se presentó un corto en una pieza y el incendio se propagó hacia la mitad de la casa. Se nos quemó todo, quedó media casa sin techo", señaló Pulido.

La conflagración se registró en la tarde del martes en una vivienda ubicada en la carrera 41 C con 29, en el barrio La Independencia, suroriente de Cali.

La mujer afectada indicó que en el momento de la emergencia no se encontraba en su hogar, ya que había salido a una cita médica. Sus dos hijos, su madre y su abuela, que sí estaban en la casa, no presentaron lesiones.

"Mi niño pequeño vio el humo y le avisó a mi mamá, ella salió hacia la calle y vio las llamas. Todos desocuparon la casa y pidieron ayuda a los vecinos para apagar el fuego", agregó.

Asimismo, quince unidades del Cuerpo de Bomberos atendieron de inmediato la emergencia, cuyas causas aún están en investigación por parte del organismo de socorro.

"Requerimos más que todo materiales para poder reconstruir la casa. Lo que son cemento, arena, tejas, vigas, para reconstruir el techo y poner las paredes de nuevo", dijo la afectada.

Quien desee colaborar con Johana y su familia puede comunicarse con ella al celular 3127888721.