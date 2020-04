Familia tuvo por más de 25 horas el cadáver de hombre de 80 años que murió durante la cuarentena

Su esposa relató que él tuvo síntomas de gripe y que se quejó de asfixia. Los vecinos temieron una emergencia sanitaria, pues todo ese tiempo estuvo al interior de su casa.

En el barrio Rodrigo Lara Bonilla, ubicado en el oriente de Santiago de Cali, una familia vivió un verdadero viacrucis tras la muerte de un hombre de 80 años. El deceso ocurrió al interior de la vivienda y en plena cuarentena por el COVID-19.

Más allá del drama por la muerte del ser querido, lo preocupante fue que el cadáver duró más de 25 horas en la casa y entró en estado de descomposición antes de ser levantado.

El caso

Según Luzmila Núñez, esposa del fallecido, él presentó síntomas de gripa antes de fallecer, situación que lo hizo acudir a la sala de urgencias del Hospital Carlos Holmes Trujillo, del oriente de Cali.

“Allí lo vio el médico, le dieron una cita para tres días y al día anterior de la cita lo cogió una asfixia en la casa y se murió. Él no estaba enfermo pero sí tenía gripa y malestar. Él andaba bien”, afirmó la mujer.

El fallecimiento del adulto mayor se presentó el pasado domingo 29 de marzo de 2020 a las 6:00 p. m., pero fue solamente hasta el lunes 30 de marzo de 2020, a las 9:00 p. m. , que se levantó el cadáver.

Ramón Arévalo, líder comunitario del barrio Rodrigo Lara Bonilla, aseguró que el cuerpo ya se estaba descomponiendo en la vivienda y la situación se estaba convirtiendo en una emergencia sanitaria.

“El cadáver estaba en estado de descomposición, tuvimos un caos sanitario en esa casa, la gente del barrio estaba en alerta”, afirmó Arévalo.

El levantamiento del cuerpo

Los familiares del fallecido aseguraron que llamaron a todas las autoridades para que levantaran el cadáver, pero pasaron más de 25 horas y ninguna hizo presencia en la vivienda donde estaba.

Myriam Bedoya, sobrina del fallecido, habló sobre el viacrucis que tuvieron que vivir tras la muerte de su tío.

“Mi primo llamó a la Policía, no llegó, Sijín no llegó, Fiscalía no llegó, ambulancias no llegaron. Él me llamaba a cada rato gritando: ‘¿Qué hago?, ¿nadie me ayuda?’”, relató la mujer.

Asimismo, la sobrina del fallecido aseguró que este estaba afiliado a un plan exequial desde hace más de 5 años y que la funeraria donde lo estaba pagando no recogió el cuerpo porque no se había cancelado una de las cuotas, la cual tiene valor de 58.000 pesos.

“No quisieron atenderlo, pues dijeron que no había pagado el último mes. Conseguí el número, llamé y me dijeron que debe una factura, les ofrecí pagarlo y no me lo permitieron. Me pidieron 5 millones de pesos por hacer ellos el levantamiento”, sostuvo.

Llegó la noche, la madrugada del lunes 30 de marzo de 2020 y el cuerpo seguía ahí. El hijo y la esposa del fallecido durmieron en la calle, ya que cerraron la casa puesto que el cadáver seguía ahí.

La ayuda de las redes sociales

Myriam contó que una sobrina le dijo que subiera un video a Facebook denunciando la situación y la respuesta de las autoridades fue inmediata.

“Después del video, me llamaron de la secretaría del alcalde y me dijeron que al frente del proceso se puso la Secretaría de Salud. Yo voy a una casa espiritual, ellos me ayudaron a gestionar mucho, mi líder espiritual me ayudó demasiado”, dijo.

DENUNCIA CIUDADANA Persona fallecida y aun continua en la casa. Posted by Cali OK Noticias on Monday, March 30, 2020

¿Quién levantó el cuerpo?

A fin de cuentas, el cadáver del hombre de 80 años fue levantado por una funeraria ajena a la del servicio que sus familiares pagaron por 5 años.

Los allegados creen que no se le practicó una autopsia, asimismo dijeron que el cuerpo fue cremado sobre el mediodía del pasado martes 31 de marzo de 2020..

“Cuiden a sus abuelitos”

La sobrina del fallecido hizo una reflexión sobre la situación de los adultos mayores en esta época de pandemia.

“Les pido que cuiden demasiado a sus abuelitos, el centro de atención está obligado a hacerles exámenes, a prestarles la atención, no lo pueden devolver para la casa, esto no puede volver a pasar. Se mueren los que están en barrios marginados”, concluyó Myriam.

¿Qué hacer en caso de fallecimiento de un familiar por causa natural?

Por estos días de cuarentena obligatoria nacional para contener la propagación del coronavirus COVID-19, la muerte de un adulto mayor al interior de la vivienda puede ser una situación que se presente.

Desde la Secretaría de Salud de Cali puntualizaron que se debe llamar a la EPS a la que esté afilado el fallecido, ellos se encargarán de revisar la historia clínica de la persona y se ponen al frente del caso.

El levantamiento del cuerpo queda a cargo del servicio exequial al que esté afiliado la persona que murió.