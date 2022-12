Familiares de caleño repatriado de China solicitan le den casa por cárcel

Foto: Noticiascaracol.com

La salud del primer repatriado de China, el caleño Harold Carrillo, se encuentra deteriorada por el cáncer linfático que padece, familiares solicitan que le den casa por cárcel.

La petición de la familia del taxista que regresó al país el pasado 26 de noviembre de 2015, por razones humanitarias, tras haber sido capturado por llevar 2900 gramos de cocaína en su cuerpo, es poyada por la Defensoría del Pueblo de Cali.

“En la cárcel no se facilita un control constante para su enfermedad, por eso se realiza la petición. El calor humano siempre ayuda en la recuperación de una enfermedad, además que desconocemos el estado actual de su salud”, manifestó Pablo Carrillo, hermano del repatriado.

Para inicios de diciembre de 2015, Carrillo le aseguró a Noticias Caracol que desde su llegada a Colombia, no había recibido atención médica. "Yo necesito que me vea un oncólogo estoy urgido de una quimioterapias y de la medicina que requiere esta enfermedad porque esta enfermedad no da espera y más que el cáncer da metástasis es complicado", expresó para ese entonces.

Actualmente el hombre de 49 años, paga una condena de 19 años en la cárcel Villahermosa de Cali.