Familiares de joven asesinada en medio de procedimiento exigen condena contra el policía que disparó

El hecho tuvo lugar el pasado sábado 24 de febrero en una vivienda del barrio Petecuy II, oriente de Cali. En video quedó registrado el momento del incidente.

El sepelio de Laura Michelle Alzate, de 15 años de edad, se llevó a cabo en Buenaventura. Amigos y familiares exigen que el policía que disparó, provocándole la muerte a la joven madre, sea condenado.

“Que se haga justicia porque la muerte de ella no puede quedar impune, así como fue ella, mañana puede ser otro", señaló una familiar de la menor asesinada.

El pasado sábado Michelle estaba en el segundo piso de su vivienda, en el barrio Petecuy II de Cali, contemplando a su hija de cuatro meses de nacida, cuando escuchó abajo algunos gritos e insultos, luego decide asomarse pero con la mala fortuna de que recibió un impacto de arma de fuego.

Testigos y vecinos del lugar aseguran que fue un policía quien disparó en medio del forcejeo con varios jóvenes.

Después del hecho, la familia asegura que ha venido siendo intimidada por varios uniformados que patrullan la zona.

""El domingo vinieron en un carro e hicieron varios tiros al aire y por aquí no patrullan, llegan hasta cierta parte pero por aquí no pasan", manifestó un familiar de la joven.

A Policía explicó que hay seis uniformados vinculadas a un proceso de investigación por parte de la Justicia Penal Militar.

Por su parte la Procuraduría también adelanta una investigación sobre este caso.