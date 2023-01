Familiares de las víctimas mortales del accidente en Ecuador piden explicaciones de lo sucedido

Las autoridades investigan cada uno de los detalles que se conocen del trágico hecho, no descartan ninguna de las piezas ni las versiones para encontrar la verdad.

Una trágica noticia que tuvo como escenario las carreteras de Ecuador, enluta a decenas de familias en nuestro país, por lo menos 24 personas, en su mayoría colombianas, murieron y otras 22 resultaron heridas cuando el bus en el que viajaban desde Colombia, se accidentó en las afueras de Quito.

Estaban a 30 kilómetros de llegar a la capital ecuatoriana, tras un viaje que se inició cientos de kilómetros atrás.

Recorrieron una larga ruta que aún no está clara. El bus, con 38 ocupantes, entró a Ecuador por Sucumbíos y cuando ya estaba a punto de llegar a su destino, la fatalidad se atravesó en el camino.

El bus estuvo varado cuatro días: pasajera del vehículo accidentado en Ecuador “A nuestra llegada se verifica el volcamiento de un bus de la Cooperativa Coontrans de placas extranjeras”, señala Verónica Toapanta, bombera.

Según las primeras versiones, el bus habría sufrido una falla en los frenos, chocó con una camioneta en la que viajaba una familia de cuatro personas y luego se precipitó cuesta abajo, impactando varias viviendas a su paso.

“Se han trasladado 20 pacientes hacia diferentes casas de salud y adicional a 24 personas fallecidas", manifiesta Cristián Belalcázar, teniente de bomberos de Quito.

Las autoridades trabajan en la identificación de los restos mortales. Entre los fallecidos hay tres menores de edad, trece mujeres y ocho hombres.

Bus que se accidentó en Ecuador portaba documentos falsos: Cootransespeciales De los heridos se sabe que trece son colombianos, tres venezolanos y seis ecuatorianos, el conductor del vehículo, identificado como Christian Andrés Parra Silva, estaría entre los lesionados.

“El vehículo contaba con el seguro necesario exigido por la autoridad de tránsito colombiana, así como la revisión técnico-mecánica requerida para poder circular", explica Pablo Calle, director de la Agencia de Tránsito de Ecuador.

Pero el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, reconoció errores en el control de ingreso y destituyó a dos funcionarios de tránsito y a toda la cadena de mando que no habrían ejercido el debido control.

Cabe señalar que los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte en el vecino país, según el observatorio ciudadano judicial vial, dejan siete muertos y unos 80 heridos por día.

Al menos 24 muertos, varios colombianos, deja accidente de bus en Ecuador En esta oportunidad, varias mujeres habían salido desde Cali con la ilusión de conocer el sur del continente.

Pero el sueño quedó en eso, en una vía con curvas y descensos de alto riesgo, muchas de ellas perdieron la vida tras un aparatoso choque.

Otras como Francia Elena Trochez se salvaron de morir porque decidieron poner fin al vaje en medio de una larga varada.

“Íbamos directamente a Ipiales y después a Ecuador, el destino era Perú, pero en carretera el bus se desvió por una trocha y terminamos en un pueblo llamado San José de Isnos. Ahí estuvimos todo el tiempo y nada que arreglaban ese bus. Queríamos desistir todos del paseo y devolvernos, pero decían que ya lo habían arreglado y que iba a seguir el paso”, añade.

Pero quienes no corrieron con la misma suerte son cerca de 25 mujeres de la comuna 10 de Cali, ellas tenían el anhelo de conocer Ecuador y Perú.

En Cali esperan tener pronto noticias oficiales de lo ocurrido con los pasajeros del bus siniestrado en carreteras ecuatorianas.