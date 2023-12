Familiares de menor desaparecida en Cauca temen que haya sido víctima de reclutamiento forzado

Familiares de Jazmín Bedón Calpa, una menor desaparecida en Cauca , temen que grupos armados ilegales la hayan reclutado para enlistarla a sus filas. Desapareció misteriosamente en la vereda El Roble del municipio de Sotará.



“No sabemos nada, eso es un caso muy extraño que, la verdad, hemos mirado, hemos averiguado con los vecinos y todo, pero es algo extraño”, relata Pablo Andrés Bedón, padre de la menor desaparecida en Cauca.

Para Fany Calpa, madre de la adolescente de 15 años, “los indicios es que de pronto la hayan reclutado para grupo subversivos".

"De resto, no tenemos más información, no nos han llamado, hasta ahora nadie nos dice nada. No nos dan razón de dónde se encuentra”, cuenta.

La familia de la menor desaparecida en Cauca hace un llamado especial, pues la joven necesita “medicamentos que son de consumo diario”.

Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar el paradero de la adolescente. “Se han presentado desapariciones y en algunos casos, infortunadamente, los cuerpos han aparecido sin vida. Adelantamos los actos de investigación con nuestra Policía Judicial y el apoyo de la comunidad para dar pronta respuesta”, asegura el director de Fiscalías en Cauca, Jesús Alfredo Hurtado.

El viernes 8 de diciembre de 2023, la adolescente había llegado a esta zona del sur del Cauca para pasar vacaciones con su padre. Desafortunadamente, nadie contaba con que al día siguiente desaparecería sin dejar rastro alguno.